純網銀肉搏戰開打 LINE Bank推四大服務PK樂天銀行

純網銀正式開打，LINE BANK(連線銀行) 今 (22) 日正式上線，目標鎖定年輕小資族推出優惠存款、線上轉帳、點數回饋與分期小額信貸等四大服務，標榜只要點開手機的 LINE 就能在 6 分鐘內完成開戶。

LINE Bank 總經理黃以孟說，根據調查，高達 93% 民眾希望簽帳金融卡回饋可即時入帳，91% 則希望銀行可提供轉帳免手續費，另有 80% 民眾則希望銀行可提供優利定存。

黃以孟說，目前市面上的信用卡與金融簽帳卡，消費回饋需要數個工作天才能將回饋入帳，「LINE Bank 快點卡」可立即提供點數回饋至帳戶中，消費者還能根據不同消費項目轉換優惠條件。

在轉帳手續費部分，黃以孟說，LINE Bank 用戶除了每月可享有 60 次跨行轉帳免手續費優惠外，用戶還能整合自己的 LINE 好友圈，一指轉帳，透過 LINE Bank 行動銀行完成跨行轉帳或分帳，可依據需求任意分配轉帳金額多寡。

至於存款優惠部分，黃以孟說，LINE Bank 階梯式定存夢想帳戶，以遊戲闖關方式累積存款，存戶可自訂 4 個月到 24 個月的存款目標，每個帳戶目標存款金額從新臺幣 1 萬到 300 萬之間，還能同時開立多個夢想帳戶存款。

根據 LINE Bank 規劃，3 階段階梯式加碼利率最高可達 0.75%，若目標存期 24 個月，含加碼利率最高利率可達 1.62%。

另外，在信貸優惠部分，LINE Bank 提供小額信貸，核貸後最快可在 3 分鐘取得款項，利率 1.88% 起跳，有別於傳統銀行信貸與專員議價方式，可直接享有開辦費優惠。