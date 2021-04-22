〈房產〉今年首季北台灣待售建案數銳減至1422個 創11季新低

據市調機構統計，今年第一季北台灣線上銷售中的建案數量為 1422 個，比去年第四季大減 60 個，季減 4%，且已連續 3 季下降；若與去年同期相比，則減少 43 個，年減幅約 2.9%。

住展研發長何世昌表示，近一年以來，雖然新推出的建案很多，但因買氣增加更快，造成待售建案數量有感減少。

何世昌認為，受到房地合一新制衝擊，今年地產商推案量恐怕會從爆量轉為量縮，預期新制上路後，建商推預售屋意願可能走低，下半年待售建案數應會低於 1400 個，相對形成購屋族在新建案的選擇將變少。

觀察北台灣銷售中建案數，近年高點落在 2020 年第二季，建案數 1520 個；當時建案數飆高，主要是受新冠肺炎疫情侵襲，尤以 3-5 月房市市況所受衝擊最鉅，因買氣停滯導致建案數驟升至高點。

2020 年第二季末市況逐漸回升，買盤積極進場，建案銷售穩健，建案數因此下降，到今年第一季，建案數銳減至 1422 個，創下近 11 季以來新低，代表市場賣壓順利，且遲續降低中。

北台灣三都以台北市建案數 207 個最少，單季減少 13 個，並創近 12 季以來低點。預料北市下半年建案數可望降至 200 個以下，供給轉為緊俏。

何世昌分析，北市建案數減幅最高的是內湖區，2020 年高峰有 25 個，今年第一季僅剩 13 個；內湖住宅需求強勁，房市變化與竹科周邊如出一轍，缺貨問題越來越明顯。然而，並非建案數少就代表市場好。萬華是北市建案數最少的地方，第一季僅有 9 個，但並非供不應求，而是需求和價格表現偏弱，建商推案意興闌珊。

新北市建案數高達 406 個，為北台各縣市之最，但卻寫下近 3 年多來新低。新北市建案分布狀況與桃園類似，新興重劃區的建案量較豐沛，舊市區則不多。

新北第一季建案數最多的區域是三重、板橋，均有 49 個；三重與板橋近期市況量價齊揚，尚未出現供需失衡的問題。

桃園第一季建案數以桃園區最多，高達 88 個，其次是中壢 53 個。有趣的是，桃園建案第三多的區域，竟不是近年夯爆的龜山，而是易被忽略的觀音區。觀音新推建案數雖多達 48 個，但幾乎都是小型建案，整體待售量體也有限。