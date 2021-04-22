〈台股盤後〉多殺多走勢現 大盤鉅量長黑收跌 摜破5日線

台股今 (22) 日在航運、鋼鐵股高檔爆大量拉抬下，一度衝高大漲，不過集中市場大盤盛極而衰，上下震盪高達 362 點，收跌 105.14 點跌破 5 日線，並爆出史上最大量 6448.89 億元。市場專家指出，台股 1 萬 7000 點以上賣壓大，今天多殺多收場並不意外。

證券分析師黃漢成指出，台股今天鉅量長黑，大盤收黑 K 棒，顯示大盤漲多下，市場主力有高檔出貨的情況，大盤將進入整理。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，今天台股大盤在市場追價力道不足下，早盤過後出現賣壓，短線航運股上漲逾 18%，鋼鐵類股也上漲逾 10% 之下，市場出現高檔獲利了結走勢。

台股今日電子股占成交值 6448.89 億元的 47%，航運股則高達 18%，鋼鐵股占逾 10%，形成有異於以往台股以電子股為重心的格局，多檔航運股在盤中因震盪劇烈，盤中也觸發暫緩撮合機制，陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 收黑。中鋼 (2002-TW) 收盤上漲 0.4 元或 1.04%，收盤價報 38.9 元。

至於電子權值股方面，台積電 (2330-TW) 收盤下跌 1 元或 0.17%，收在 591 元，鴻海 (2317-TW) 下跌 2.5 元或 2.08%，收盤報 117.5 元，大立光 (3008-TW) 收盤上漲 5 元或 0.16%，收在 3050 元。

就台股大盤走勢而言， 由於美股收高，加上波羅的海運價指數 (BDI) 大漲 9.63%，讓市場投資人相對失去戒心，終場則演出多殺多的格局而收長黑。