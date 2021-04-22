鴻準出脫VIZIO持股 處分利益4.34億元 持股比降至8.25%

電視品牌 VIZIO 3 月底在美掛牌，繼瑞軒 (2489-TW) 後，鴻海 (2317-TW) 旗下鴻準 (2354-TW) 今 (22) 日也公告，處分 VIZIO 約 74.57 萬股，持股比降至 8.25%，處分利益 4.34 億元，依鴻準現有股本推算，挹注每股純益 0.31 元。

鴻準指出，此次依投資策略進行股票出售，在 3 月 26 日至 30 日間，以每股 21 美元處分 VIZIO 普通股，交易總金額達 1565.94 萬美元，折合新台幣約 4.35 億元，此次交易結束後，累計持股仍有 1515.78 萬股，持股比達 8.25%。

VIZIO 為北美知名智慧電視品牌，根據研調機構 Omdia 數據，VIZIO 去年在北美市占率達 14%，為第三名，僅次韓系品牌三星、中系品牌 TCL，今年 3 月初再度申請股票上市計畫 (IPO)，並在北美時間 3 月 25 日正式掛牌上市。

VIZIO 預計，此次 IPO 後，創辦人兼執行長王蔚將繼續主導公司，鴻海 (2317-TW) 及其關係企業則持有 VIZIO 逾 25% 的 A 股。