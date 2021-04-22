〈長榮航法說〉估空運運價穩居高檔 訂購3架貨機有望提前Q4到位

長榮航 (2618-TW) 今 (22) 日召開法說會，儘管客運前景尚不明，但貨運市況熱絡，在客運充分復飛前，貨運運價有望維持高檔，訂購的 3 架 777 貨機也將提前至第四季交付，挹注貨運業務。

長榮航指出，受疫情影響，B787-10 尚沒交機的機隊，已和波音擬定延後交機或替換機型，最終變更 7 架，其中 3 架新機改成 B777 貨機，4 架改成 B787-9 客機，而考量疫情還沒有緩和跡象，爭取再次遞延客機交期，同時持續要求貨機準時或是提早交機。

長榮航也透露，原定 3 架新貨機將於第四季至明年第一季陸續交付，目前有望於第四季全數交機完成，有助增添貨運動能

對於貨運市況，長榮航說明，第一季貨運營收 152 億元，年增 138.1%，單位收益 13.62 元，年增 68.7%，優於 2019 年，隨著全球經濟復甦可期、商品庫存回補顯現、美國紓困方案和基建計畫刺激商品與原物料需求，加上歐美港口塞港使海轉空貨物增加，以及電商興盛等利多帶動下，亞洲出口幾乎均滿載，需求強勁。

為持續因應艙位需求，長榮航機動調整客機載貨航班，加大客機載貨力度，並增飛貨機長線航班，提升貨機效益，同時，長榮航指出，將加強各站艙位分配與運價管理，包括攬收高運價貨物，全力最大化貨運營收。

此外，長榮航正積極評估將客機改裝為全貨機可能性，但尚無具體計畫。