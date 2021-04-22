遲遲未獲足夠疫苗 傳歐盟準備對阿斯特捷利康發起訴訟

外媒引述消息人士稱，歐盟準備就疫苗供應不足問題，對阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-US) 採取法律行動，雙方的疫苗供應爭端恐越演越烈。

美國政治網站《Politico》報導指出，歐盟執委會在周三 (21 日) 一次會議上向 27 個成員國大使表示，正在考慮就疫苗供貨問題對阿斯特捷利康採取法律行動。

其中一位歐洲官員向《CNBC》透露，多數成員國大使均表示支持，執委會希望能盡快在這幾天內採取行動，在推動法律程序前，歐盟僅需要檢視幾個法律問題。

針對上述報導，歐盟執委會發言人周四 (22 日) 回應稱，最重要的是必須確保阿斯特捷利康能按照承諾提供足夠疫苗，目前其正在和成員國一同尋求實現這項目標的解方。對於依循法律途徑的傳聞，他沒承認也未否認。

阿斯特捷利康先前表示，今年第 1 季和第 2 季無法履行與歐盟的疫苗供應合約。《路透社》此前報導稱，繼 Q1 刪減疫苗交付量後，傳出阿斯特捷利康已告知歐盟稱 Q2 的疫苗出貨量將少於 9000 萬劑，僅不到原先約定的一半。

根據雙方簽署合約內容，阿斯特捷利康此前承諾 Q1 向歐盟供應 9000 萬劑新冠疫苗，並在 Q2 供應 1.8 億劑疫苗。

截稿前，阿斯特捷利康並未回應上述報導的評論請求。