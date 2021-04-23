日本3月核心CPI年減0.1% 符市場預期

3 月日本全國核心 CPI 年減 0.1%，連續 8 個月下滑。Nikkei QUICK 整理的市場預測中數報年減 0.1%，實際表現符合預期。今年 2 月核心 CPI 報年減 0.4%。

日本總務省在 23 日 (週五) 公布最新消費者物價指數 (CPI)，2021 年 3 月核心 CPI(不含生鮮食品) 報 101.8，年減 0.1%。

去年秋天過後原油價格上漲，隨著能源價格下滑幅度縮小，也使得 3 月份的核心 CPI 減幅少於 2 月。

能源價格 2 月份年減 7.2%，3 月恢復到年減 4.3%。其中汽油價格上揚 0.9%，在相隔一年後出現正成長。

住宿費用方面，由於日本政府的「Go To Travel」觀光振興政策受疫情影響喊卡，年增表現持平，脫離負成長的泥沼。

行動通訊費用年增 1.9%，上揚幅度低於 2 月時的 2.8%。主要受到低價手機的全新月租方案影響，而各家行動通訊業者的全新月租方案還尚未反映其中。日本總務省表示，業者的全新月租方案影響，將反映在 4 月份調查中。

另外，3 月份的全指數 CPI 報年減 0.2%，其中生鮮食品報年減 1.5%、影響較大。超核心 CPI(不含生鮮食品及能源) 報年增 0.3，優於 2 月份的年增 0.2%；宅經濟造成全新空調產品的普及早於往年。

日本 2021 年 3 月 CPI (圖片來源：日本總務省)

2020 年度 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 的核心 CPI 平均值報年減 0.4%，這也是去年同期比在相隔四年後轉為負成長。背後主因與能源價格及住宿費用下跌有關。