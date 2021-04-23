特斯拉Autopilot防呆機制不佳 美消費者報告：能輕鬆騙過系統

美國消費者報告 (Consumer Reports) 周四 (22 日) 表示，透過封閉軌道測試 Autopilot 的結果顯示，特斯拉 Model Y 即使在駕駛座沒人的情況下，自駕系統依然能操作。

消費者報告表示，他們藉由在方向盤上放上鍊子並保持駕駛座安全帶繫上的狀態，成功騙過特斯拉的自駕系統。

消費者報告汽車測試資深總監 Jake Fisher 周四表示，特斯拉的測試中，該系統不僅無法確保駕駛人注意路況，甚至無法分辨是否有人駕駛。

此外，特斯拉的 Autopilot 可以在沒有車道線的地方行駛，因為以車道線做為依據的自駕系統可能將某些東西視為車道線。

另外，Jake 說，在防呆上，特斯拉技術遜於通用汽車和福特汽車，這些業者使用技術來確保駕駛使用自駕輔助系統時能注意路況。

諸如 BMW、福特、通用、Subaru 等車廠大多使用鏡頭駕駛輔助系統來追蹤駕駛人的眼睛和頭部位置，以確保他們注意道路。其中某些車款能在發現駕駛疏忽時，自動減速至停止。

特斯拉並沒有這種鏡頭系統，不過方向盤上確實有感測器，以檢測駕駛的手是否在方向盤上，若未放置方向盤上將發出警告，最後將自動停止自駕功能。

此測試是周六德州特斯拉 Model S 發生致命事故後所進行，當地警方表示，車禍當下沒有人在駕駛座上。該事故引起美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 和國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 的調查。

由於調查尚未完成，目前監管機構並未透露事故發生時是否在使用 Autopilot 或高階自駕系統 (FSD)。特斯拉在用戶使用手冊中警告，Autopilot 和 FSD 皆需要手握方向盤。

不過，事故發生後，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 周一曾表示，事故車數據顯示 Autopilot 並未啟用，且車主沒有購買 FSD，此外，車禍現場道路沒有車道線。

為追查車禍原因，德州警方計劃向特斯拉發起搜索令，以獲取更多車禍數據。