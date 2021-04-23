〈財報〉英特爾財報、財測優 但資料中心營收年減2成 盤後挫2.3%

英特爾 (INTC-US) 周四 (22 日) 美股盤後公布 F2021 第一季財報，是執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 上任來的首季成績，儘管財報、財測表現大部分優於市場預期，不過資料中心營收較去年大幅下滑 2 成，盤後挫跌 2.3%。

Q2 財測 (non-GAAP)

營收 (不含 NAND 業務)：178 億美元，略高於 Refinitiv 調查分析師預期的 175.5 億美元

毛利率：57%

每股盈餘 (EPS)：1.05 美元，低於 Refinitiv 調查分析師預期的 1.09 美元

F2021 財測 (non-GAAP)

營收： 725 億美元，較公司 3 月預估值上修 5 億美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 723.2 億美元

EPS：4.6 美元，較公司 3 月預估值上調 0.6 美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 4.58 美元

資本支出：190-200 億美元

自由現金流：105 億美元

季辛格周四於電話會議中表示，雲端、網路、AI、邊緣運算構成四大半導體產業趨勢，此外，PC 需求強勁，教育用需求仍旺，PC 的市場普及率持續上升，要完全支應這些需求仍有一段路要走。

季辛格說，由於 Tiger Lake 處理器進展快速，下半年 10 奈米產品產量將正式超越 14 奈米產品。Ice Lake 目前也已出貨給 30 名在通訊、商業與高速運算領域的客戶，預估今年底將達原本的生產目標，明年上半年將加速放量。

此外，季辛格表示，目前持續研發中，預計 7 奈米處理器將於 2023 年推出。

財務長 George Davis 表示，Q2 EPS 略遜市場預期，主因公司持續投資升級 10 奈米和 7 奈米製程。

Davis 說，第二季英特爾庫存將減少。 PC 將持續成長，資料中心儘管大幅下滑，但仍優於公司預期，商業、政府需求將逐漸復甦。

至於晶片短缺現象，Davis 表示，供應鏈緊張使可程式化解決方案事業群 (PSG)、物聯網事業群 (IOTG) 業務受衝擊，2021 年營收恐受波及。

英特爾周四下跌 1.77% 至每股 62.57 美元，盤後公布財報後，下跌 2.3% 至 61.15 美元。

Q1 財報關鍵數據 (non-GAAP)

營收： 185.7 億美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 179 億美元，與去年相比持平

EPS：1.39 美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 1.15 美元

毛利率：58.4%，年減 6.1 個百分點

營益率：32.8%，年減 6.7 個百分點

淨利：57 億美元，年減 6%

營收依業務細分

客戶運算事業群 (CCG)：106 億美元，年增 8%

資料中心 (DCG)：56 億美元，年減 20%

物聯網事業群 (IOTG)：9.14 億美元，年增 4%

Mobileye：3.77 億美元，年增 48%

非揮發性記憶體事業群 (NSG)：11 億美元，年減 17%

可程式化解決方案事業群 (PSG)：4.86 億美元，年減 6%

季辛格於財報聲明中表示，英特爾在第一季取得優異的業績。新的 IDM 2.0 戰略效果卓越，產品路線圖正在蓬勃發展，對於英特爾而言，這是關鍵的一年。

在 PC 需求持續強勁的帶動下，第一季營收優於公司原先預期，與去年同期則持平。PC 銷售年增 38%，筆電銷量創下歷史紀錄，不過筆電與桌電平均銷售單價皆較去年同期下滑。

此外，儘管 DCG 營收較去年大幅下滑，不過英特爾表示，其中企業和政府部門銷售正在恢復。而 IOTG 和 Mobileye 表現優於預期，Mobileye 創下新單季營收紀錄。