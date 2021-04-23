英特爾CEO：晶片短缺可能再持續2年 全球需要更多產能與投資

英特爾 (INTC-US) 執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周四 (22 日) 於 F2021 第一季財報線上會議中表示，全球晶片供應短缺可能再延續兩年，全球需要更多產能才能解決，意味著需要更多投資支出。

季辛格說，影響全球經濟的晶片供應限制將持續數月，直到有更多產能投入，滿足汽車到電子產品的所有晶片需求。他表示：「解決晶片短缺將需要一段時間，目前晶片需求需要更強大的投資力道，全球需要更多產能。」

全球晶片短缺導致許多行業生產中斷，汽車裝配廠被迫暫時關閉，電腦和某些電器的供應減少。為共同解決短缺問題，英特爾已經承諾提供產能，目標 6 到 9 個月內生產車用晶片。

儘管全球晶片需求強勁，但英特爾的表現正在下滑，美銀 (BofA) 半導體分析師 Vivek Arya 表示，英特爾正受到許多因素拖累。

Arya 說， PC 需求激增主要集中在 Chromebook 等低階設備，且蘋果正放棄採用英特爾的處理器。他預估今年英特爾營收將成長約 15%，不過成長速度將落後於整體產業的成長。

英特爾資料中心還面臨第一季業績大幅下滑的窘境，市場預期 Nvidia (NVDA-US) 以及 AMD (AMD-US) 的競爭已造成威脅。季辛格表示，雖然銷售成長預料會慢於競爭對手，但英特爾的目標是奪回失去的市場。

英特爾第一季資料中心業務營收為 56 億美元，低於分析師預期的 59 億美元。英特爾周四表示，資料中心的獲利能力受到研發支出、新晶片生產成本提高影響。