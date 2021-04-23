〈嘉威展望〉去年賺回逾一個股本 總座：縮短淡旺季落差維持毛利率

嘉威生活 (3557-TW) 轉型為生活餐具、廚具製造廠，第一季營收以 14.74 億元改寫次高，在後疫情時代下，居家生活需求持續成長，加上公司新增廚具及自有品牌設計型餐具，有利扭轉過去第二季淡季營運走勢再向上，總經理吳世偉指出，嘉威營運就是要讓淡季不淡且旺季更旺，由目前接單及市場需求來看，有利業績向上。

吳世偉今 (23) 日在股東會中指出，依嘉威市場銷售狀況來看，本來就有淡旺季，目標是對客戶逐季報價，及維持營業毛利率能在 35-40%。

嘉威生活 2020 年財報稅後純益 7.24 億元，年增 2.32 倍數，每股純益 10.01 元。而嘉威生活 2021 年 3 月營收 3.82 億元，月減 23.92%，年減 19.89%，第一季營收 14.74 億元，季增 34.51%，年減 1.88%。

吳世偉表示，後疫情時代居家生活需求持續成長，同時，公司新增廚具及自有品牌設計型餐具，加上房屋成交後的修繕，包括餐具採購等，都將在今年大幅發酵，可挹注 2021 年營收成長動能。

美國 2020 年房市房屋交易量以 546 萬戶創 2006 年以來新高，在市場修繕指標上，家得寶 (HD-US) 股價率先改寫新高，吳世偉看好房屋成交後的修繕，包括餐具採購需求等，都將在今年大幅發酵。