鈺創搭奇亞幣硬碟掃貨潮 訂單暴衝

近來受惠奇亞幣熱潮延燒,對高容量傳統硬碟 (HDD) 需求大增,鈺創 (5351-TW) 為美系與日系硬碟大廠供應鏈,公司也證實,目前 HDD 需求相當強勁,供應短缺,只能滿足部分客戶需求。

近期受到記憶體市況火熱帶動,加上奇亞幣題材激勵,記憶體族群股價齊揚,威剛 (3260-TW)、群聯 (8299-TW) 同步亮燈漲停,十銓 (4967-TW) 也飆漲超過 8%,宇瞻 (8271-TW)、創見 (2451-TW) 均漲逾半根停板;相比之下鈺創仍未有明顯漲幅,法人看好可望落後補漲。

奇亞幣與比特幣 (Bitcoin) 同樣具備去中心化和匿名交易等特性,不過,有別於比特幣採用工作量證明 (Proof of Work),以處理器、GPU 或 ASIC 採礦機來開採;奇亞幣採用時間與空間證明 (Proof of Space and Time),因此硬碟儲存空間越大,挖礦效益越高。

在奇亞幣熱潮延燒下,記憶體包括高容量 HDD(傳統硬碟)、高階 SSD(固態硬碟) 需求大爆發,通路商已有部分 1TB 以上的 SSD 全數售光,搶貨潮也蔓延至高容量 HDD。

目前全球硬碟製造商僅剩 Seagate、WD、Toshiba 等 3 家美系與日系廠商,鈺創長期以來都是其供應鏈,供貨 SDRAM、DDRx 系列 (囊括 DDR1 至 DDR4)。

鈺創表示,一直以來均持續供貨美國、日本硬碟廠,目前 HDD 需求十分強勁,由於供應短缺,產能供不應求,只能滿足部分客戶需求。

另一方面,近來受惠三星、海力士等大廠,積極將部分低密度 DRAM 產線轉換為 CMOS 產線,加上力積電 DRAM 產能空間受壓縮,帶動利基型 DRAM 市場供給轉緊,價格飆漲,目前累計漲幅已超過 7 成,鈺創也受惠漲價效益,獲利空間同步拉升。