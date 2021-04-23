中美洲銀行在台設立國家辦事處 創亞洲設立分支機構首例

台灣央行今 (23) 日宣布，我國與中美洲銀行 (CABEI) 以視訊方式簽署「中美洲銀行設立駐中華民國 (台灣) 國家辦事處協定」，辦事處設立後，將是中美洲銀行在亞洲設立分支機構首例，可深化我國與中美洲銀行的合作關係，並提升我國國際能見度。

此協定是由財政部部長蘇建榮和該行總裁摩西 (Dr. DanteMossi) 代表簽署，外交部部長吳釗燮、央行總裁楊金龍和中美洲銀行理事會主席 (我友邦宏都拉斯財政部部長) 米德斯 (Marco Midence) 均出席見證。

央行說明，中美洲銀行現已於中美洲地區會員國成立 7 個國家辦事處，藉此管理並推廣金融服務，以協助區域經濟和社會發展，本次首度跨區域在台設立國家辦事處，主要是著眼我國金融體系穩定和資本市場發達優勢，藉此加強與亞太地區聯繫並吸引投資。

中美洲銀行成立於 1960 年，總部設於宏都拉斯，旨在推動中美洲地區經濟整合與社會發展，現有 15 個會員國，我國於 1992 年入會，現為區域外會員國持股最高者，而理事會為中美洲銀行最高權力機構，我國理事由財政部部長擔任，副理事則由央行副總裁擔任。