〈雃博展望〉今年推三款氣墊床 有助毛利率成長

醫材廠雃博 (4106-TW) 今年將推出三款利基型氣墊床，包括高價位俯臥床、中價位氣墊床及小兒床，總經理陳恆偉表示，今年祭出小樣多量策略，由於新品屬於高價位產品搶攻高階客群，雖然出貨量不多，但有助毛利率成長。

雃博產品營收比重方面，照護傷口產品占 48%、呼吸治療占 19%、滅菌鍋占 11%，其他占 22%。其中，照護傷口產品以氣墊床占多數，陳恆偉指出，去年雖然氣墊床接到大單，但疫情嚴峻各國封城，美國、歐洲醫材通路商無法銷售產品，相互抵制下，氣墊床去年業績略為下滑，不過今年美國醫院逐步恢復營運，氣墊床拉貨動能同步轉強。

陳恆偉表示，氣墊床推出的三款新品，其中，俯臥床主要是針對肺衰竭患者，由於可讓患者趴臥在床上，舒緩疼痛，尤其對住院的新冠肺炎患者，有望成主流商品。

陳恆偉指出，今年推出的氣墊床新品多為高單價商品，由於功能提升，從臨床論述來看也有助推廣至醫療體系，儘管單價高、出貨量不大，但有助公司在醫材市場往高附加價值方向，並提升毛利率表現。

其他產品線部分，陳恆偉指出，去年面罩式呼吸器同樣受到疫情影響，營收貢獻僅約 1 億元，平均毛利率約 6 成，銷售通路則包括保險、自費等，不過今年將積極開發更多功能性產品，如導入人臉 3D 掃描等，添營運新動能。