【聯邦投信】台股短線整理後仍有望上攻

報稅季「賣股求現」、獲利了結賣壓出籠，台股短線整理後仍有望上攻

隨著 5 月報稅季即將登場，加上逢高獲利了結賣壓，台股於 4/22 失守 5 日均線，並爆出 6,448.89 億元的成交量，再創新高！聯邦投信指出，雖然近期台股震盪頻繁，但電子、傳產等大盤支撐主力產業仍維持強勢，加上美國刺激政策延續、新台幣轉強，將有望帶動資金流入台股，預期短線整理後可再上攻。

外銷需求、資金動能充足，電子、傳產仍是攻盤要角

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良指出，經濟部 4/20 公布 3 月外銷訂單統計為 536.6 億美元，年增 33.3%，創歷年同月新高！不僅如此，外銷訂單更是已連續 13 個月寫下正成長紀錄，500 億美元將有望成為每月的「新常態」。而依主要貨品來看，電子產品 3 月接單金額為 158.4 億美元，年增 27.2%，高達 14 個月呈雙位數成長，顯示 5G、智慧手機、車用需求及被動元件等電子產品需求仍強勁。

針對近期盤勢，林建良分析，因適逢報稅季來臨，而產生大股東「賣股求現」，加上電子、傳產類股近幾個月股價的大幅上升，獲利了結賣壓出籠，導致台股分別在 4/13 與 4/22 皆收黑，並爆出高額成交量。不過，電子產業需求仍強勁，後續法說會與 Q1 自結財報展望正向，基本面有撐；加上新台幣轉強，有利提升台股資金動能，短線盤整後仍有望再創新高。

產業方面，林建良認為，在資金充沛與基本面強勁下，電子、傳產仍是攻盤要角，看好鋼鐵、航運、面板、半導體等相關族群。整體而言，預期短線輪動格局加劇，宜採選股不選市、平衡布局操作，並持續關注美國財政刺激政策與疫情進展，逢低仍可加碼布局。

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