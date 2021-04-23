長效投資ESG正夯? 心理測驗抽投資寶典

新冠疫情造成全球嚴重影響，ESG 相關主題基金在此現況成為投資新選擇。

ESG 評等標準高，是評量一家企業公司治理、社會責任、環境永續上皆需持續符合標準，進而可以防範風險，因此企業績效會相對穩健，可提供想要掌握投資報酬率安全、品質好的投資人一種長效穩定標的選擇。

當中環境永續發展，在全球提出減碳政策之時，越受重視。永續投資將當道，ESG 相關基金有所牽動，鉅亨網今年世界地球日，提出綠能、環保議題，規劃「我救能」心理測驗，透過活動共同響應，救能代表拯救能源、一起即刻救源！

即日起至 5/2 前到鉅亨財經粉絲團完成「# 我救能」心理測驗，即可抽投資必備工具書、現下最夯理財書，完成測驗還會提供 ESG 最新研報和資訊，讓投資人一次掌握，穩健投資。

【活動資訊】

活動連結：https://bit.ly/3neLULh

活動時間：即日起至 2021/5/2(日) 23:59 截止

獎項：共 8 名 (隨機抽，恕不挑選)

《承認吧！你需要更多錢》麥特 ‧ 馬尼 著

《高手的養成 2 實戰贏家》安納金 著

《10 天搞定未來 10 年 - ETF 發財術輕鬆學》歐斯麥 著

《股市就是你的印鈔機》郭勝、林上仁 著

《我只買上漲股》Wazowski 著

《為什麼你的退休金只有別人的一半? 》闕又上 著