【普徠仕觀點】轉向價值股的市場投資機會

作者：普徠仕多重資產分析師 Tim Murray, CFA

重點摘要

隨著新冠疫苗的推出，為社會經濟活動正常化鋪平了道路，2021 年美國和全球有望看到數十年來最強勁的 GDP 成長。

投資人可能希望考慮價值族群中的機會，這些機會可能會受惠於強勁的經濟成長。

後疫情時代的經濟復甦正在進行中，每天都有數百萬劑的疫苗在全球各地內被施打。美國人口正在迅速獲得新冠病毒的防護力，許多其他國家的疫苗接種進度雖較為緩慢，但也正朝著正面的方向發展。

隨著我們在史無前例的財政和貨幣刺激政策推動下走向正常化，許多經濟學家預估，2021 年美國和全球的 GDP 成長將是數十年來最強勁的。我們認為，投資人可以考慮在那些有望受惠於經濟成長的產業中尋找機會，例如小型股和價值股，且我們認為應該更重視後者。

在疫情初期，小型股和價值股受封城和經濟不確定性的影響而表現不佳。但是隨著樂觀情緒的恢復，小型股的反彈比價值股更快，如今小型股在整個疫情期間的漲幅已經大幅超過大型股。

另一方面，價值股才剛剛開始收復其在 2020 年落後成長股的漲幅。價值股近年來表現不佳的一個重要原因，在於利率不斷的下降，這對金融股來說無疑是一大利空，而金融股是價值族群的重要組成部分。但最近，環境似乎已變得更支持價值股；利率和通膨率的上升，以及正向的經濟成長很可能會提振價值族群。

因此，儘管小型股和價值股都可能從加速的經濟成長中受惠，但我們認為，價值股在今年有望為投資人提供更多的上漲潛力。

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