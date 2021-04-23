信邦首季EPS 2.52元同期最佳 Q2營運將成長

連接線束廠信邦 (3023-TW) 今 (23) 日公告第一季財報，稅後純益 5.86 億元，年增 30.7%、季增 28%，每股純益 2.52 元，為歷年同期新高；展望第二季，信邦認為，隨著各產業需求的逐漸增溫，營運將優於第一季。

信邦第一季營收 59.92 億元，年增 33.6%、季減 2.2%；毛利率 26.1 %，季增 1.3 個百分點、年增 0.3 個百分點；營益率 12.7%，年增 0.3 個百分點、季增 2.7 個百分點；稅後純益 5.86 億元，年增 30.7%、季增 28%，每股純益 2.52 元。

信邦表示，第一季純益年增幅優於營收，一來是毛利率提升、二是營業費用管控穩定，加上業外轉投資收益及設計服務收入挹注，推升第一季純益成長。

以信邦首季產品營收占比來看，綠能及節能產業佔 27.38%；工業應用產業佔 26.71；通訊及電子週邊產業佔合併營收 25.29%；汽車產業佔 11.43%；醫療及健康照護產業佔 9.19%。

而信邦轉投資的連接器廠優群 (3217-TW) 也同步公告第一季財報，第一季營收 6.77 億元，季減 5.1%、年增 43%；毛利率 40.3%，季減 8.7 個百分點、年減 7.1 個百分演；營益率 24.2%，季減 5.9 個百分點、年減 4.1 個百分點；稅後純益 1.39 億元，雖季減 29.2%、但年增 19.5%，每股純益 1.55 元，也來到同期新高。