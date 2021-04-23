3月M1B、M2年增率轉跌1年來首見 融資餘額9年半新高 央行：居高思危

台灣央行今 (23) 日公布 3 月金融概況，M1B 年增 18.23%，M2 年增率 8.91%，較上月略下滑 0.34 個百分點、0.21 個百分點，為 13 個月來首見 M1B 和 M2 年增率同步下滑，央行說明，此主要是反映資金淨匯出影響，同時，3 月底融資餘額達 3008 億元，創 2011 年 8 月新高，央行提醒，近來台股大幅波動，投資人要居高思危。

央行強調，證券劃撥存款餘額較上月續增 93 億元至 2.82 兆元，續寫新高紀錄，國內整體資金面還是很充裕。

不過，3 月融資月底餘額達 3008 億元，創 2011 年 8 月新高，顯示散戶積極進場參與股市，央行提醒，近日台股大幅波動，已反映市場有居高思危、獲利了結心態。

央行進一步指出，3 月外資淨匯出 3.29 億美元，較 2 月匯出 0.21 億美元再擴大，同時，壽險和投信業者也增加對海外投資，導致 3 月 M1B、M2 年增率略較 2 月下滑，不過，資金面仍相當充沛。

央行統計，3 月活期性存款達 20.52 兆元，較上月續增 926 億元，並續創新高，年增率 18.44%，其中，證券劃撥存款餘額也續增 93 億元至 2.82 兆元反映股市熱絡，惟活存增加幅度已漸趨緩。