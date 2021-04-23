亞弘電首季純益7943萬元 EPS 0.89元 Q2營運保守

亞弘電 (6201-TW) 電子音訊產品市占提高，今年第一季營收維持 10 億元以上的旺季水準，連續 3 季站上 10 億元，年增 86.01 %，今 (23) 日公布首季稅後純益 7943 萬元，年增 3.77 倍，每股純益 0.89 元，展望第二季，由於目前 IC 供料仍然緊張，因此持保守看法。

亞弘電 2021 年第一季營收 10.31 億元，毛利率 19.46%，為 4 季以來新低，季減 2.11 個百分點，年增 2.61 個百分點，稅後純益 7943 萬元，季減 8.7%，年增 3.77 倍每股純益 0.89 元。

亞弘電 2021 年首季營收強勁，但是毛利率走滑到 4 季以來新低，主要因今年包括鐵件、紙品等原物料價格快速走高，造成成本上揚，但又來不及對客戶提出反映，亞弘電擬針對新訂單，擬再與客戶協商調高產品報價。

海外產線布局上，亞弘電投資 375 萬美元的菲律賓新廠已經完成，最快 4 月加入生產、出貨行列，亞弘電新增菲律賓廠的投產，有助亞弘電掌握持續湧入的訂單。

對於 2021 年第二季業績走勢，亞弘電目前因應用 IC 等供應緊張狀況未解，仍保守看待。

亞弘電 2020 年稅後純益 2.99 億元，創 4 年來新高，年增 24.68%，每股純益 3.35 元；先前董事會決議，去年盈餘每股擬配 3 元現金，將提 6 月 10 日股東會決議。