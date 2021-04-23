外資買超台股創近一個月最大量 買盤集中台積電、聯發科

台股今 (23) 日上沖下洗後走強，最後一盤更湧現 179.3 億元大單拉抬漲點逾 50 點，終場收漲 203.3 點至 17300.27 點，三大法人同步買超，合計買超 212 億元，其中，外資買超 191 億元，創近 1 個月來單日買超最多，且多達 90 億元集中在買超台積電、聯發科，光此兩檔占外資買盤 47%，顯然外資有意逢低回補電子股，而外資賣超前 10 大標的則幾乎集中在近期漲多的面板、航空和水泥股。

三大法人今日合計買超 212 億元，其中，外資買超 191 億元，為連 2 買，投信買超 1.39 億元，自營商則終結連 2 賣，回補 19.4 億元。

其中，外資買超前 10 大標的依序有華邦電近 3 萬張，元大滬深 300 正 2 和國泰台灣 5G + 均超過 2 萬張，欣興 1.6 萬張，京元電子 1.3 萬張，矽統和旺宏均超過 1.1 萬張，台積電 9100 餘張，金像電和正隆在 7000 張上下。

若以金額來看，外資今日買超台積電近 55 億元，其次為聯發科 35 億元，合計占買超金額達 47%。

而外資賣超前 10 大標的則分別有群創 3.7 萬張，彩晶 3 萬張，華航 2.7 萬張，中工 2.5 萬張，友達 2.3 萬張，南紡 2.2 萬張，中鋼和新光金均逾 2 萬張，長榮航 1.9 萬張，台泥 1.5 萬張。

觀察投信買超前 10 大標的依序為彩晶逾 7000 張，中鋼 6700 餘張，聯電近 5000 張，友達近 4000 張，陽明、偉詮電和榮成均逾 2000 張，慧洋 - KY、東和鋼鐵和合晶均超過 1700 張。

投信賣超前 10 大標的依序有華航、長榮航均超過 6000 張，南亞科 5500 張，亞聚 2500 張，緯創、台達化 1700 張上下，同致 1400 張，台化、金居和佳凌均超過 800 張。

統一投顧表示，目前技術面上，短中長期均線仍為多頭排列，且下檔十日線和萬七整數關卡具雙重支撐，基本面上則有國內經濟展望樂觀，台股可望維持多頭走勢。