〈熱門股〉大亞車用漆包線布局發酵 股價創新高

電線電纜廠大亞 (1609-TW) 電動車漆包線布局發酵，已陸續接獲訂單，預計下半年效益顯現，加上電線電纜、綠能與投資新創等事業體今年業績看增，股價帶量上攻，一度站上 29 元創新高，周漲幅近 2 成。

大亞開發出電動車漆包線後，近期布局車用市場開始發酵，包括已與富田電機 (FUKUTA) 洽談電動車馬達訂單，間接打入電動車大廠特斯拉供應鏈，預計第 3 季顯現效益，後續也不排除與東元 (1504-TW)、大同 (2371-TW) 合作電動車馬達。

大亞漆包線國內市占率，從過去的 26% 攀升至 30%，國內市占第一，目標獨霸國內市場，未來市佔率將突破 3 成；漆包線每月營收貢獻約 2.3 億元，其中看好電動車未來營收貢獻，有機會逐步攀升。

大亞旗下電線電纜、綠能與投資新創等三大事業體進入營運成長期，各事業體今年業績將分別成長 2 成以上，法人看好，今年營收將挑戰 200 億元，續創新高，獲利挑戰 10 億元，每股純益上看 1.7 元，同創高。

大亞 3 月營收 24.1 億元，月減 57.1%、年增 42.3%；第 1 季營收 60.81 億元，季增 11.6%、年增 53.7%。