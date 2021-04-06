〈大亞展望〉三事業營運進入成長期 今年獲利挑戰新高

電線電纜廠大亞 (1609-TW) 旗下電線電纜、綠能與投資新創等三大事業體進入營運成長期，各事業體今年業績將分別成長 2 成以上，法人看好，今年營收將挑戰 200 億元，續創新高，獲利挑戰 10 億元，每股純益上看 1.7 元，同創高。

董事長沈尚道表示，本業電線電纜共有兩大風險，包括原物料價格波動與匯率，不過近期銅價一路上漲至每公噸 9000 元，加上公司避險，訂單能見度已看至下半年，推升今年營收成長。

綠能方面，大亞旗下子公司心忠電業去年在臺南學甲太陽能電廠，預計今年裝置容量約 12MW，全年獲利貢獻約 1 億元，另外日前也決議斥資 60 億元在台南七股建置全台最大漁電共生太陽能電廠，並於明年開始貢獻獲利；大亞預計 2022 年前，全台將有 54 座太陽能發電系統，總裝置容量可達 250MW，未來每年營收貢獻約 15 億元。

沈尚道指出，過去曾規劃投資風電產業，經評估過後轉向發展太陽能，由於投資資金相對小、風險低、投資報酬率不差，目前太陽能事業已陸續開始貢獻營收、獲利，未來將成穩定發展事業，此外，看好中南部約有 3000 多公頃土地適合開發成漁電共生，總裝置容量上看 3GW，具有潛在商機。

大亞創投投資領域包括生醫療技、電子科技、AI、半導體等，總投資金額約 20 億元，標的超過 150 間，今年聚焦在生醫與電源管理相關，其中投資電源管理公司約 50 萬美元，預計今年將陸續加碼 200 萬美元。

大亞去年第 4 季稅後純益 2.26 億元，季增 35.96%、年增 29.85%，每股純益 0.39 元；去年稅後純益 8.5 億元，年增 68.31，每股純益 1.45 元。