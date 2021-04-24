Coinbase上市當天 執行長大賣持股海撈近3億美元

申報資料顯示，加密貨幣交易平台 Coinbase Global (COIN-US) 股票上市那天，執行長 Brian Armstrong 大賣股票，進帳近 3 億美元。

在傳統 IPO 中，早期投資者和公司高層、董事會受限於封鎖期而無法出售持股，但本月 14 日透過直接上市的 Coinbase，其現有股東卻可在公開市場出售股票。

Armstrong 是 Coinbase 的共同創辦人、執行長以及董事長，在該公司上市當天卻出售 75 萬股，總額約莫 2.92 億美元，每股均價 389.10 美元。根據他向 SEC 提交的表格，Armstrong 透過他掌控的永續信託出售持股，該信託目前還持有 300358 股。Armstrong 還擁有至少 1200 萬股綁定和未綁定認股權。

Coinbase 公司沒有回應此報導。Armstrong 自 2012 年 5 月起就任公司執行長迄今。在此之前，他曾是 Airbnb (ABB-US) 的前軟體工程師、Universitytutor.com 執行長。

巴倫商週曾強調 Coinbase 股票是操作比特幣熱潮的最佳方式。創投公司 IVP 合夥人 Tom Loverro 在 2017 年為 Coinbase 主導一輪融資，並稱該公司管理良好，與監管機關和立法機構也保持通暢溝通。在過去比特幣暴跌期間，Coinbase 股票已經證明自己具有韌性。

比特幣近期因監管機關研擬打擊加密貨幣的說法而大跌，後又因拜登加稅傳言而加速下跌，週五亞洲盤摜破 5 萬美元，為 3 月 8 日以來首見。最近時確認，比特幣價格回到 5 萬美元以上，報 50250 美元。