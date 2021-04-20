ARK每日追蹤：連4日買進Coinbase 再減持台積電、維珍銀河
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華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 4 月 19 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|COIN
|TREE
|JD
|NVDA
|OPEN
|RHHBY
|PDD
|REGN
|BLI
|PHR
|CMLF
|NVS
|MASS
|PCAR
|RXRX
|SPCE
|BEAM
|TSM
|EXAS
|AVAV
|TSP
|XLNX
|WKHS
|PSTG
|U
|ICE
|SPFR
|SNPS
|NNDM
|ACIC
|NIU
|DDD
|PTON
|RTP
|NFLX
週一 (19 日) ARK 系列基金連續第四日買進 Coinbase (COIN-US)，共買進約 33 萬股、耗資約 2500 萬美元；另外，ARK 基金們亦繼續增持拼多多 (PDD-US)、Unity Software 等個股。
減倉方面，ARK 系列基金週一 (19 日) 減持了 Nvidia (NVDA-US) 約 9 萬股，且繼續減持維珍銀河 (SPCE-US)，維珍銀河近期連續重挫，本月以來已跌近 27%。