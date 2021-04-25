〈觀察〉面板價格連漲1年 產業話語權仍在中國廠商

面板報價驚驚漲，自去年 6 月起漲以來，已連續 11 個月上揚，市場預期漲勢至少延續至第 2 季底，等於面板報價破天荒連漲 1 年以上，但觀察整體面板產業，可發現中國廠商話語權持續擴大，不僅拿下全球過半市占，對價格議價調整空間也大幅提升。

過去幾年，面板產業歷經中國政府大舉扶植產業，加上各廠為搶奪市占，不惜削價競爭，讓過去由韓國、日本、台灣、中國四分天下的面板產業面貌大幅劇變，去年更在兩大韓國廠商相繼退出 LCD 市場後，形成「三缺一」局面。

根據研調機構數據顯示，去年中國面板廠在全球整體 LCD 面板出貨市占已接近 6 成，居領導地位，台廠、日廠居次，韓廠比重則已不及 1 成，除了凸顯韓廠近年將重心轉往 OLED 布局外，也代表中國面板廠相較過去更具備 LCD 產業話語權。

去年疫情意外帶起遠距商機、宅經濟熱潮，帶動全球電視、筆電、平板所需的 LCD 面板變得炙手可熱，面板供需更從供過於求變成供不應求，在價格續揚下，也讓面板廠迎來久違的產業春天，重拾獲利，而這波面板漲價，正是由中國面板廠發起。

根據 Witsview 公布最新面板報價，4 月下旬各應用均維持上漲走勢，單月漲幅 6-10%，而統計去年 6 月至今，主流 32 吋電視面板價格漲幅高達 1.5 倍、55 吋電視面板也漲逾 1 倍，5 月漲勢可望延續，代表面板價格將破天荒連漲 12 個月。

台面板廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 雖然在產能、市占上，不及中國面板廠，但過去幾年產業低潮時均積極推動轉型，力抗低谷，友達董事長彭双浪就認為，雖然過去面板業「缺乏爹娘疼愛」，但經過這年轉型、布局，台灣面板廠的機會即將到來。

2021 Touch Taiwan 智慧顯示展各大廠商就紛紛展出下世代 Mini/Micro LED 技術，也呼應友達董座的一席話，台廠在產能上無法與中國面板廠抗衡，但技術上可望續居領先地位，其中，Mini/Micro LED 就被視為可與韓廠 OLED 比拚，加上蘋果 (AAPL-US) 今年將陸續推出搭載 MiniLED 的平板、筆電產品，可望引領市場潮流，台廠嶄露頭角的機會即將來臨。