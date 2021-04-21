〈智慧顯示展〉群創產能滿載 訂單最遠已可看到明年

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (21) 日在智慧顯示展中，展出一系列 Mini/MicroLED 新品，展望未來營運，總經理楊柱祥表示，景氣持續穩定加溫，雖然零組件供應仍吃緊，但全球剛性需求持續，對營運審慎樂觀，訂單最遠可看到明年上半年。

楊柱祥形容，面板景氣就像春天剛過夏天到來，持續穩定加溫，雖然供應鏈上，包含驅動 IC、玻璃基板、偏光板、PCB 等交期均有拉長狀況，但在剛性需求支撐下，面板產業也跳脫傳統景氣循環，出現結構性改變，持續朝正向健康方向發展。

群創董事長洪進揚也表示，今年景氣樂觀，需求未有減弱，料況方面，因 IC 產品過去並未有大幅產能擴充，目前仍最為吃緊，其他材料吃緊狀況相對和緩，不過，台灣是全球最大晶圓、封測基地，可望掌握資源，穩健度過缺料危機。

車用面板布局方面，楊柱祥表示，去年車市受疫情衝擊，基期較低，隨市場回溫，今年可望有顯著成長，估整體車市將雙位數成長，群創也以此為目標，至於旗下 100% 持有子公司群豐駿，也專注車載市場布局，去年整體出貨面積已占整體出貨近 1 成。

蘋果 (AAPL-US) 正式發表搭載 miniLED 的 12.9 吋 iPad 新品，市場也關注下世代顯示技術布局，楊柱祥表示，預期未來 3-5 年 Mini/Micro LED 將帶動改變整體市場，群創這次也發表全球首款 92.4 吋 4K 量子點 AM-MicroLED 無縫拼接顯示器，鎖定 8K 劇院、博物館數位藝術展示等商機。