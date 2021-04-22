〈智慧顯示展〉元太今年逐季成長 三年內前段產能將增逾4倍

電子紙大廠元太 (8069-TW) 董事長李政昊、總經理甘豐源今 (22) 日同聲看好今年電子紙需求成長，加上彩色電子紙等新品推出，今年營運可望逐季成長，短期 IC 供給則仍吃緊，但將持續擴充新竹前端材料產能，預期今年將至少開出 1 條新產能，2023 年 4 條產線可望全數開出。

甘豐源表示，今年電子紙需求仍將成長，訂單、出貨都優於預期，全年營運將優於去年，但短期缺料影響程度大，其中 IC 最吃緊、擴產進度也受疫情影響稍有遞延，力拚今年底完成 1 條前段材料產線擴產，3 年內將 4 條產線全數完成，整體前段產能可望較現在擴增 4 倍。

元太去年起陸續公告，通過擴充電子紙薄膜材料 (Microcup FPL) 計畫，新竹 4 條產線將全面擴產，鎖定黑白、彩色電子紙材料擴充。

李政昊則表示，目前材料、模組產能都維持滿載，今年營運可望維持逐季成長目標，主因是整體出貨量放大、彩色等電子紙新品推出，不過目前並沒有產品漲價考量，強調會視市場情況進行調整，也力拚讓電子紙價格與 LCD 相比，更具競爭力。

零組件方面，甘豐源指出，元太近期在料況積極追料，雖然已提早 2 季規劃，但評估仍相當吃緊，而受料況影響，仍無法預估今年成長幅度。