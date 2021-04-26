Q2電視平均喊漲逾1成 面板、整機廠受惠

電視面板價格連漲 1 年，終端品牌廠不敵成本壓力，跟進喊漲電視價格，根據中國媒體報導，雖然即將進入五一長假購物旺季，但第 2 季市售電視價格平均調漲 1 成，反映這波面板漲勢已擴散至下游終端市場，在漲價效應下，面板廠、電視整機廠可望受惠。

市場預期，這波面板漲勢將延續至今年第 3 季，因此在漲價效應下，台廠電視供應鏈包含面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)，以及電視品牌代工廠瑞軒 (2489-TW) 也可望持續受惠漲價效應紅利，助推營運成長。

由於面板占整體電視整機約 60-70% 成本，中國媒體報導，隨著今年以來電視面板漲幅已達 10-15%，終端品牌廠不敵成本漲價壓力，平均電視單價由人民幣 3600 元 (約新台幣 15500 元) 上漲至人民幣 4000 元 (約新台幣 17200 元)，漲幅達逾 1 成，甚至高於 2019 年價格。

不過觀察電視銷售狀況，受惠去年疫情帶動的遠距商機、宅經濟，加上東京奧運等運動賽事激勵，出貨保持成長，終端品牌廠也技巧性將漲價成本反映在更大尺寸及新品上，因此，消費者普遍可接受漲價狀況。

隨著需求維持高檔，加上面板零組件驅動 IC、玻璃基板、偏光板等零組件仍吃緊，包含三星、SONY、小米等品牌廠都已陸續反映上游材料成本，調整電視價格 5-10%。