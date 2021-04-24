高盛：實施富人稅將出現1780億美元拋售 特斯拉等高動能股將遭殃

高盛：實施富人稅將出現 1780 億美元拋售 特斯拉等高動能股將遭殃

周四 (22 日) 傳出拜登計劃將 20% 的富人稅大幅提高幾乎 2 倍，市場騷動並出現一波拋售，高盛發現，資本利得稅提高之前，高動能股通常都是富人優先拋售的目標，其中特斯拉、美光、超微都入列，且拋售規模達 1780 億美元。

白宮擬提高富人稅以支應美國家庭計畫的消息，引起市場一陣騷動，標普 500 指數周四出現 1 個月以來最大跌幅，加密貨幣市場也出現大規模帶鴨。

高盛分析師去年 10 月對過去提高資本利得稅對股市的影響進行統計發現，雖然總體上對股票市場的影響很小，但高動能股通常在被課稅前就已遭到拋售。

股市受資本利得稅影響 (圖: 高盛)

理論上，由於稅率提高，投資者傾向出售能省下最多稅負支出的股票。高盛分析師發現，上一次提高資本利得稅是 2013 年，當時最富有的族群出售 1% 的股票資產。

根據聯準會的分配性金融帳戶數據，2020 年第四季財富前 1% 的人持有 17.79 兆美元的股票和共同基金，因此這次課稅潛在拋售規模將達到 1780 億美元。

以下是過去一年與過去五年漲幅最大的高動能股：

早在今年 3 月，曾任拜登經濟幕僚的 Evercore ISI 美國公共政策負責人畢昂奇 (Sarah Bianchi) 便表示，為了支應拜登的基礎建設計畫，白宮很可能將富人稅提高 2 倍至 39.6%。

畢昂奇表示，除了企業稅與富人稅外，白宮也考慮其他稅收管道，包括恢復 2009 年的遺產稅政策、限制個人扣除額、逐步取消一些營業收入免稅額，以及建立金融交易稅。

不過就算白宮推出該方案，仍必須面對參議院的投票表決，Navellier＆Associates 董事長 Louis Navellier 認為，這些稅收措施很有可能被溫和派民主黨議員 Joe Manchin 否決，導致方案無法通過。

然而，參議院可以提出折衷方案，適度提高資本利得稅，高盛分析師預估稅率可能從目前的 20% 提高到 28%。

