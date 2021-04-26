華航貨機機師染疫案增至9例 其他航空公司不排除納採檢

華航機師染疫案擴大，指揮中心對全數機師人員進行採檢，今 (26) 日再新增 2 例檢出陽性 (案 1102、案 1105)，感染源正調查中，截至目前，已有 8 名貨機機師、1 名家屬確診。指揮官陳時中表示，華航因飛得多、風險較高，未來不排除對其他航空公司機組員進行擴大採檢。

受到機師染疫案消息影響，華航 (2610-TW) 今日股價一度重摔近 7%，終場跌勢收斂，下跌約 1.5%，收 20.1 元。

指揮中心說明，案 1102 為本國籍 30 多歲男性，為華航貨機機師，個案 4 月 6 日至 9 日曾執勤美國，返台居家檢疫後，採檢結果為陰性；19 日至 22 日再次執勤美國，返台後於住家進行居家檢疫，24 日出現咳嗽、發燒等症狀，25 日進行期滿前採檢，於今日確診。

案 1105 為本國籍 40 多歲男性，4 月 8 日至 10 日曾執勤美國，返台後居家檢疫至 15 日，採檢為陰性，檢疫期間並無症狀；25 日因飛航機師採檢專案進行採檢，於今日確診，Ct 值達 32，個案感染源正調查中。

回顧此案，華航 2 名貨機機師 (案 1078、1079) 同赴美國執勤，先是於 4 月 20 日雙雙確診 COVID-19；1 名印尼籍機師同日於澳洲確診，並傳染給在台同住的十多歲兒子 (案 1090)，列為本土病例，另 1 人同為貨機機師 (案 1091)，3 人曾在 16 日到台北清真寺參加活動。經調查，這 4 人均感染英國變異病毒株，不排除為同一起事件。

此外，24、25 日分別又有 3 名貨機機師確診 (案 1092、1100、1101)，不過，陳時中指出，案 1100 較為特別，3 次採檢結果時陰時陽，不排除是偽陽性，目前規劃一週後再次採檢，交由專家來判定。

指揮中心啟動採檢專案，對華航全數機師人員進行採檢，目前累計 8 名機師與 1 名家屬確診。陳時中表示，華航因飛得多、風險較高，未來也不排除針對其他航空公司的機組員進行擴大採檢。