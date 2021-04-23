消費動能回溫 Q1批發、零售餐飲業營業額均創同期新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 3 月批發、零售餐飲營業額統計，在遠距商機、宅經濟帶動下，加上民間消費回籠，批發業、零售業營業額達 1.1 兆元、3250 億元，雙雙創下歷年單月新高紀錄，累計第 1 季三大類別營業額則同步寫下歷年同季新高。

從各類別來看，3 月批發業營業額達 1.1 兆元，月增 24.8%、年增 11.7%，為歷年單月新高，其中，受惠石化及塑膠產品價量齊揚，加上營建需求續強，機械器具批發業、化學材料批發業、建材批發業營業額均雙位數成長分別達 12.6%、23%、10.1%，汽機車批發業也在新車熱銷下，年增 16.9%。

統計第 1 季批發業營業額達 2.81 兆元、年增 14.2%，也創下歷年同季新高。

零售業 3 月也在股市熱絡、國內消費動能增溫下，單月營業額攀上 3250 億元，月增 3.4%、年增 12%，同創歷年同月新高，其中，燃料零售業受惠油價較去年上揚，終結連續 13 個月負成長，年增 22.3%，累計首季營業額達 1.07 兆元、年增 9.1%，也是歷年同季新高。

另一方面，統計處也統計首季零售業網路銷售額達 919 億元、年增 15.4%，占整體零售業營業額 9.1%，年增 0.5 個百分點，反映業者加速擴增線上購物管道，加上造節促銷策略，刺激網路銷售業績成長。

餐飲業則在民眾外出用餐聚會頻率提高下，3 月營業額達 652 億元，月減 9.1%、年增 25.3%，但外燴及團膳承包業仍受各國邊境管制衝擊，年減 6.1%，統計第 1 季營業額達 2072 億元、年增 7.4%，與批發、零售業同創歷年同季新高。