〈房產〉3月購屋貸款餘額年增9.25% 創14年半來新高

台灣央行今 (26) 日公布 3 月購屋貸款餘額達 8 兆 1875 億元，建築貸款餘額則來到 2 兆 5394 億元，雙雙續創歷史新高，其中，購屋貸款餘額年增 9.25%，寫 2006 年 10 月以來新高，不過，建築貸款餘額年增達 17.79%，則略較前 2 個月下滑。

央行指出，房市景氣這二年都往上走，雖已祭出連二波打炒房措施，不過不動產市場調整一向緩慢，政策效果待觀察，但自住剛性需求並不受影響。

央行總裁楊金龍也明示，會持續關注房市，若有必要不排除祭出第三波打炒房。

對於建築貸款餘額年增率下滑，台經院則提及，營造業面臨營造成本持續墊高對工程流廢標的影響，主辦機關祭出縮減工程量體、分區施工並增加工期等方式因應，但廠商不願承擔物料上漲風險，參與投標意願趨降。

住商不動產指出，第一季延續去年房市熱潮餘溫，買賣雙方均趁政府打房新政確定前交易，而房地合一 2.0 將上路，影響最大主要是短期持有的非自用型屋。

信義房屋則認為，3 月打炒房政策陸續明朗後，的確有抑制房價的效果，部分預售案出現一小波轉手潮，預料自住當道的態勢將更為明朗。