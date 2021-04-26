台勝科Q1純益季增8.3% 每股賺0.84元

矽晶圓廠台勝科 (3532-TW) 今 (26) 日公告自結數，3 月稅後純益 6100 萬元，年減 45.05%，每股純益 0.16 元；第一季稅後純益 3.26 億元，季增 8.3%，年減 17.47%，每股純益 0.84 元。

台勝科 3 月營收 9.74 億元，年減 2.99%，稅前盈餘 1.31 億元，年減 35.15%；第一季營收 29.54 億元，持平上季，年增 0.75%，稅前盈餘 3.96 億元，季增 7.6%，年減 18%。

台勝科 12 吋邏輯、記憶體客戶需求強勁，8 吋受惠電源管理 IC 及 LCD 驅動器 IC 等應用續強，今年首季 12 與 8 吋接單暢旺，產能滿載，其中又以 8 吋產能最吃緊。

台勝科去年 8 月底設備故障，影響出貨，恢復生產後，由於仍難建立庫存水位，原先預期第四季將進行 4 至 5 天歲修排程，延至今年第一季，但由於產能持續供不應求，歲修時程再延後至第二季。

近期傳出台勝科正研擬第三季對 8 吋與 12 吋矽晶圓漲價，長約客戶價格可能調整 5% 以上，非長約客戶傳單季就將調漲 5%，12 吋的非長約報價也同步看漲。