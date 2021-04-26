土耳其里拉續貶 匯率已逼近歷史低點

土耳其里拉周一 (26 日) 早盤續跌，加大近日的貨幣弱勢，使其匯率更逼近歷史低點。

里拉是今年新興市場表現最差的貨幣之一，周一兌美元一度跌至 8.425，接近今年低點，距去年 11 月初創下的 8.58 歷史新低紀錄更進一步。

里拉光是在過去 3 個交易日，就已經大跌 3.5%，原因在於與美國的外交關係轉壞。美國拜登政府上周表示，奧圖曼帝國在 1915 年針對境內亞美尼亞基督徒的殺戮和驅逐，是「種族滅絕」，引來本地土耳其官方的抗議。

土耳其政府對白宮的決定表達嚴厲批評，稱這破壞了美土之間的信任及友誼。先前因川普政府的制裁與經濟威脅，造成土耳其里拉多次重貶，美土兩國的關係仍是里拉表現的重要關鍵。

此外，上個月被緊急任命的央行總裁 Sahap Kavcioglu 上周五表示，儘管他將保持緊縮貨幣政策，但目前升息將不利於實體經濟，這一說法也帶來投資者不安。

前任央行總裁 Naci Agbal 將基準利率提高至 19%，以壓制通膨，但遭總統解職。Kavcioglu 與總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan) 立場一致，批評緊縮政策，自他上任之後，里拉已又貶值 15%。