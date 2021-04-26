美團因涉嫌「二選一」等反壟斷行為 遭中國監管單位立案調查

阿里巴巴先前因零售平台實施「二選一」行為遭開罰人民幣逾 180 億元，如今監管部門再將矛頭指向美團。中國國家市場監管總局周一 (26 日) 宣布，將據舉報依法對美團 (3690-HK) 實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。

針對上述聲明，美團表示將積極配合監管單位調查，以提升業務合規管理水平，並稱目前公司各項業務正常運行。

博通諮詢資深分析師王蓬博指出，美團的二選一可能與主營業務外賣有關，此外美團的 POS 機聚合支付服務也有可能涉及二選一行為。

他認為，針對美團的反壟斷調查，最主要解決的是商業公平問題，讓這些平台無法透過自身強勢地位來干擾市場，透過公平競爭來降低單一平台話語權，有助於減輕商家負擔並保護下游機構。

「二選一」矛盾指的是外送平台透過簽訂合約或計劃形式，要求或威嚇合作商家停止與其他外送平台合作。疫情期間，地區餐飲協會曾反映美團涉嫌壟斷經營，舉報內容包含要求商家進行獨家合作。

隨著中國當局對反壟斷議題的重視程度和監管規定不斷推進。去年 11 月，市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南》公開徵求意見，並明確將「二選一」定義為濫用市場支配地位或構成限定交易的行為。