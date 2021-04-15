中國反壟斷執法引阿里巴巴為例 要34間科技公司限時1個月內改正

中國為徹底執行反壟斷法，下令 34 間科技公司在一個月內進行內部審查並改正，還援引阿里巴巴集團案例示警。騰訊、美團、字節跳動、京東等 10 多家科技巨擘隨即承諾將恪遵反壟斷法規範。

騰訊在周四發表聲明，承諾將遵守反壟斷法規，不會採取壟斷行為與排他性業務。此外嗶哩嗶哩、快手科技以及下周將在香港上市的旅行網等 10 家公司也在同日發表簡短聲明。

拚多多 (PDD-US)、百度 (BIDU-US)、新浪微博 (WB-US) 等公司也在中國國家市場監督管理總局 (市監總局) 發表聲明，承諾遵守反壟斷法。

市監總局日前召集 34 家公司開會，要求各公司改正不當行為並承諾依法經營。該機構表示，其他公司也將在未來三天內發表聲明，呼籲大眾幫忙監督這些公司且督促其遵守承諾，並以阿里巴巴集團為鑑。阿里巴巴集團因強制排他性等不當行為，受到當局長達 4 個月的調查，被開罰 28 億美元。

美團承諾將「主動維護市場秩序」、「不會透過不合理的手段強迫對商家挑三揀四」，同時也主動提出與監管機構合作，並接受社會監督。

包括京東、蘇寧易購（Suning）、唯品會 (VIPS-US) 在內的其他的電子商務公司也承諾不參與強制排他性的交易，國家市場監督管理總局曾批評該行為是「公然」踐踏與破壞市場秩序。

拚多多與叮噹買菜（Dingdong Maicai）這兩家炙手可熱的社群電商，也將承諾會採適當定價。

抖音與 TikTok 的母公司字節跳動發布一份 13 點承諾聲明，未來將加強符合規範的管理，避免濫用市場權力與非法併購等違規行為。

騰訊恐成北京政府下個針對目標

據彭博報導，預計將有更多中國大型企業在周五（16 日）前發出聲明。目前尚不清楚監管機構或其他單位是否會採取更進一步的行動，而最高金融監管機構將騰訊視為下一個加強監管目標。

據傳中國人民銀行 (央行) 正與科技龍頭討論建立合資企業，以便監督科技業者從廣大消費者收集的數據，這將是監管機構更進一步緊縮對網路企業的控制手段。