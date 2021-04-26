欣興轉投資軟板廠同泰連虧21季 Q1每股虧0.19元

欣興 (3037-TW)、台表科 (6278-TW) 轉投資的軟板廠同泰 (3321-TW) 今 (26) 日公布首季財報，稅後虧損 2979 萬元，為連 21 季虧損，每股虧損 0.19 元。

不過，同泰去年以來積極進行接單體質調整，並布局各式新產品，高層主管指出，2020 年同泰取得 7 項車用板認證，可望挹注今年營運。

同泰 2021 年首季營收 5.24 億元，毛利率 8.36%，季增 2.34 個百分點，年增 2.49 個百分點，稅後虧損 2979 萬元，為連續 21 季虧損，每股虧損 0.19 元。

同泰江蘇揚州廠調整營運體質，並已脫離虧損，台灣廠也有改善，去年完全汰除包括 Chip LED 板等獲利貢獻不佳的產品，營運負擔減輕，去年疫情期間也拿下不少入場券，未來 Mini LED、車載、5G 等產品出貨逐步放量，看好業績將漸入佳境。

同泰主管指出，同泰江蘇揚州廠損益兩平點，從 2020 年的 1.8 億元壓到約 7500 萬左右，台灣廠從 2.5 億元降到剩 1.05 億元，今年目標還要再把損益兩平點往下降。

同泰車用電子軟板訂單也報捷，去年爭取到 7 家陸系車廠認證，揚州廠未來也會增加汽車相關產品線。

同泰 2020 年全年稅後虧損 2.73 億元，較 2019 年虧損 3.93 億元收歛，為連 5 年虧損。同泰將於 5 月 27 日召開股東會並進行董事全面改選。