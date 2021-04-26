中國信託今年國際板美元債搶頭香 鎖定長期低利資金

近期美債殖利率大幅彈升，引發市場對於通膨及升息等預期升溫。中信金 (2891-TW) 期下中國信託銀行今 (26) 日宣布，超前佈署掌握市場機會，發行無擔保主順位金融債券，鎖定長期低利資金，為本國銀行今 (2021) 年首發國際板美元債籌資，預計明日正式掛牌交易。

中國信託今日取得主管機關櫃買中心核准，發行中國信託銀行 110 年度第一期美元無擔保主順位金融債，發行金額 1.4 億美元、30 年期、內部報酬年利率 3.26%、零息票面利率、發行人有權於發行期滿五年後提前贖回。中國信託銀行資本強健、經營狀況穩健成長，推出後國內壽險業者認購踴躍。

中國信託銀行表示，全球利率走低，去年許多企業把握時機降低資金成本，國際板債券市場湧現贖舊發新潮。今年市場樂觀看待全球經濟復甦，但全球疫情發展仍存在高度不確定，對生產供應鏈的影響導致通膨預期升溫，今年以來美國 10 年期公債殖利率更已大幅彈升近 70 bps（Basis Points）。面對景氣加速復甦，美國聯準會已開始勾勒寬鬆政策的退場路線，加拿大央行更成為全球第一個縮減量化寬鬆（QE）的主要經濟體，中國信託銀行因此選擇這個時機發行國際板美元債，目標鎖定長期低利資金。

目前整體本國銀行已取得金管會核准的主順位可循環發債額度合計超過 120 億美元。中國信託銀行善用主債循環額度，利用目前趨陡的殖利率曲線，自行避險操作鎖定長期低廉資金成本，配合後疫情時代景氣回溫業務擴展，充實資金流動性，未來因應新財管方案的產品開發需要，會再考慮發行債券。

中國信託銀行表示，多年來深耕資本市場，在衍生性商品、結構型商品、債券發行等業務均不斷創新，從首檔寶島債、首檔綠色債券、首檔可持續發展債券發行、到首批獲准開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」銀行，已樹立多項重要市場里程碑，未來持續推出更多永續發展的金融商品及創新服務，扮演臺灣資本市場及永續金融發展的重要推手。