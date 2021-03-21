同泰及燿華今年都取得新車用板客戶訂單 下半年顯效益

雖然車用晶片缺貨狀況迄今未獲解決，但軟板廠同泰 (3321-TW) 及 PCB 廠燿華 (2367-TW) 今年都取得新車用板客戶訂單，在晶片荒的問題解決後，最快今年下半年可望帶來效益。

欣興 (3037-TW)、台表科 (6278-TW) 轉投資的軟板廠同泰電子，2020 年全年稅後虧損 2.73 億元，較 2019 年虧損 3.93 億元收歛，為連 5 年虧損，每股虧損 2.15 元，同泰積極進行接單體質調整，並布局各式新產品，高層主管指出，2020 年同泰取得 7 項車用板的認證，可望挹注今年營運。

同泰電子江蘇揚州廠調整營運體質，並已脫離虧損狀態，台灣廠也有改善，去年完全汰除包括 Chip LED 板等獲利貢獻不佳的產品，營運負擔減輕，去年疫情期間也拿下不少入場券，未來 Mini LED、車載、5G 等產品，出貨逐步放量，樂觀看待業績將漸入佳境。

同泰主管指出，同泰江蘇揚州廠損益兩平點，從 2020 年的 1.8 億元壓到約 7500 萬左右，台灣廠從 2.5 億元降到剩 1.05 億元，今年目標還要再把損益兩平點往下降。

而車用電子軟板訂單也報捷，同泰去年爭取到 7 家陸系車廠認證，揚州廠未來也會增加汽車相關產品線。

PCB 廠燿華今年上半年營運仍處調整階段，第二季起開始會有一些新品加入，今年整體營運可望逐季成長；至於去年 7 月開始量產的江蘇南通新廠，2021 年的目標也力拚轉虧為盈。

汽車用板占燿華總體營收約 30%，燿華主管指出，車用板今年下半年將有 2-3 家新客戶加入，估將對燿華營收產生不錯貢獻。

另外，燿華遭當地官方徵收的上海展華廠資產，款項已匯入燿華帳戶，扣除搬遷等費用，估對燿華實質獲利挹注約人民幣 2-3 億元 (約新台幣 8.8-13.2 億元)，貢獻燿華每股純益 1.6 元以上，燿華已在 2 月認列，有助燿華結束 2020 年以來連 3 季虧損。

燿華去年第二季稅後虧損 6.89 億元，第三季稅後虧損 4.17 億元，前三季稅後虧損 10.92 億元，每股虧損 1.76 元。估算第四季仍無法轉盈，但虧損將較第三季收歛。