蘋果宣布5年4300億美元美國投資計畫 要創造2萬個就業機會

蘋果 (AAPL-US) 周一 (26 日) 在官網宣布，計畫在未來 5 年內在美國投資超過 4300 億美元，並在全國範圍內新增 20000 個就業機會，以幫助全國由疫情的衰退中站起。

蘋果執行長庫克 (Tim CooK) 在聲明中說：「在恢復和重建的這一刻，蘋果正在加倍致力於我們對美國創新和製造業的承諾，將一個世代的投資覆蓋到所有 50 個州的社區。」

庫克表示，蘋果正在尖端領域創造就業機會，包括由 5G、矽工程再到人工智慧，投資於下一世代的創新業務，並朝著更綠色、更公平的未來邁進。

蘋果指出，與蘋果在 2018 年設定的 3500 億美元的「5 年目標」相比，新的 5 年目標的投資規模增加了 20%。這些投資將包括與各州 9000 多家美國供應商和公司的直接支出、資料中心投資、資本支出和其他國內支出。

這筆支出將包括在美國 20 州設立數十個 Apple TV + 生產基地，創造上千個就業並支持創意產業。

作為投資和擴張的一部分，蘋果計畫向北卡羅來納州投資超過 10 億美元，在那裡建立一個新的園區和工程中心，創造至少 3000 個額外的就業機會。

蘋果還將設立一個 1 億美元的基金，以支持 Raleigh-Durham 地區和整個北卡羅納州的學校和社區活動，並將向 80 個最有需求的縣貢獻超過 1.1 億美元的基礎設施支出。