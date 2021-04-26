受飛機訂單所累 美國3月耐用品訂單回升但遜預期

美國周一 (26 日) 公布 3 月耐用品訂單較上月回升，但受到商用和軍事飛機訂單下滑拖累，增幅大幅低於市場預期。

商務部報告顯示，3 月耐用品訂單初值月增 0.5%，顯著低於市場預期的 2%，前值自 - 1.2% 上調至 - 0.9%，商用和軍用飛機訂單急劇下滑為訂單增幅不如預期的主要原因。

從細項來看，繼上月下滑 9% 後，3 月新車和卡車訂單月增 5.5%，儘管車商已盡力維持產線運轉，部份汽車型號迄今仍因晶片缺貨而無法生產。

令人意外的是，3 月商用客機訂單大減 47%，此外，軍用戰鬥機和其他防禦型飛機訂單也下滑 20%。其他如原生金屬、金屬製零件、通訊設備和機械訂單均呈增長，顯示隨著經濟重啟、企業支出穩定以及消費需求釋放，未來整體生產製造可望獲得推動。

排除飛機和軍事設備的核心耐用品訂單月增 0.9%，僅為市場預期的一半。受到極端天氣影響，美國 2 月核心耐用品訂單月減 0.8%。

Capital Economics 美國經濟學家 Andrew Hunter 認為，隨著需求受到財政刺激、低貸款成本以及新訂單增長力道所提振，今年商業投資可望延續強勁增長勢頭。