比特幣捲土重來反彈逾8% 逼近5.4萬美元大關

比特幣上週自 3 月 5 日以來首次跌破 50,000 美元，週一 (26 日) 比特幣捲土重來，一度上漲了 8% 以上，觸及 53,950 美元，逼近 5.4 萬美元大關。

上週幣圈擔心美國總統拜登可能提高加密貨幣及其他投資的資本利得稅，並加大監管力度，促使比特幣價格跌至今年 2 月以來的最低點，超 2000 億美元加密市值一夜蒸發。

週一逢低買入的多頭蜂擁而入，幣圈歡欣起舞，比特幣重回 5.3 萬美元大關，逼近叩關 5.4 萬美元。

週一逢低買入的多頭蜂擁而入，比特幣重回 5.3 萬美元大關 (圖片：鉅亨網)

大型機構對加密貨幣的熱情仍不減，這些多頭機構企業認為，在通膨加劇的情況下，比特幣將成為投資組合的多元化投資。

週一最新消息傳出，摩根大通將向私人財富客戶發行主動管理型比特幣基金，最快在今年夏天推出。

4 月初高盛宣布計畫推比特幣投資服務。今年 3 月摩根大通向美國證券交易委員會 (SEC) 申請文件，針對著重投資加密貨幣的企業推出「加密貨幣投資組合。」

機構投資者和特斯拉等企業推助之下，比特幣市值今年迄今已增長 80%，但與近期 65,000 美元 的歷史高點相比，比特幣已下滑約 17%。

從美國財政部長葉倫 (Janet Yellen)、歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde)、聯準會主席鮑爾 (Fed) 等多位官員都發出比特幣警報。

土耳其 4 月 19 日禁止使用加密貨幣付款，兩家加密貨幣交易所已關閉，加密交易所 Thodex 執行長疑似捲款潛逃，帶走 20 億美元的投資者資金，加密監管儼然成為市場焦點話題。