國際通緝！加密交易所CEO疑捲款跑路 帶走20億美元

週五 (23 日) 多家外媒報導，加密交易所 Thodex 近期宣布暫時關閉，而創始人兼 CEO 奧澤 (Faruk Fatih Ozer) 疑似捲款潛逃，帶走 20 億美元的投資者資金。

上週比特幣突逢閃電式崩盤，週四傳出拜登計畫將資本利得稅提高一倍，又一利空消息打擊比特幣，週五比特幣價格一度跌破 5 萬美元大關，截稿前，比特幣持續震盪走低，暫報 50,688 美元。

週五比特幣價格一度跌破 5 萬美元大關 (圖片：鉅亨網)

土耳其加密貨幣平台 Thodex 官網近期無預警宣布將暫停交易，CEO 捲款跑路，更引爆幣圈話題。

據報導，土耳其加密貨幣交易所 THODEX 上週日 (18 日) 無預警宣布暫時關閉，該公司 CEO 奧澤隨後失蹤，疑帶走 20 億美元投資者資金、飛往阿爾巴尼亞首都地拉那，奧澤甚至關閉社交媒體帳戶，加劇 Thodex 用戶對其欺詐指控的猜測。

由於 THODEX 用戶無法提取資金和訪問該平台，數千名 Thodex 用戶對該公司提出了投訴，擔心其血汗錢 (或一生積蓄) 可能無法拿回。

數千名 Thodex 用戶對土耳其加密貨幣交易所 THODEX 提出了投訴 (圖片：AFP)

Thodex 一名用戶控訴：「土耳其人投資加密貨幣是因為他們想對沖本國通膨風險，所以人們會損失很多錢，包括我在內，我必須為此做點什麼。」

土耳其政府已發布一項國際逮捕令，要求將奧澤逮捕。

該國檢察官對加密貨幣交易所 Thodex 以「欺詐和建立犯罪組織」提起刑事訴訟，目前已對 78 人發出逮捕令，迄今有 62 人遭拘留。土耳其金融犯罪調查委員會 (MASAK) 暫停 Thodex 的所有帳戶，並開始展開調查。

Thodex 週四在官網回應，上週末公司帳戶遭到異常波動，決定暫停交易以確定原因。公司股權轉讓完成後，該公司網路服務將關閉約五個工作日，但用戶不必擔心他們的投資。

Thodex 澄清，Thodex CEO 奧澤目前在國外開會，將在未來幾天返回土國並與司法當局合作。

THODEX 是一家成立於 2017 年的加密貨幣交易所，總部位於土耳其，擁有約 40 萬用戶，其中 39 萬為活躍用戶，該公司獲得美國 FinCen MSB 許可，是土耳其首家獲得許可的全球加密貨幣交易所。