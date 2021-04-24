國際通緝！加密交易所CEO疑捲款跑路 帶走20億美元
週五 (23 日) 多家外媒報導，加密交易所 Thodex 近期宣布暫時關閉，而創始人兼 CEO 奧澤 (Faruk Fatih Ozer) 疑似捲款潛逃，帶走 20 億美元的投資者資金。
上週比特幣突逢閃電式崩盤，週四傳出拜登計畫將資本利得稅提高一倍，又一利空消息打擊比特幣，週五比特幣價格一度跌破 5 萬美元大關，截稿前，比特幣持續震盪走低，暫報 50,688 美元。
土耳其加密貨幣平台 Thodex 官網近期無預警宣布將暫停交易，CEO 捲款跑路，更引爆幣圈話題。
據報導，土耳其加密貨幣交易所 THODEX 上週日 (18 日) 無預警宣布暫時關閉，該公司 CEO 奧澤隨後失蹤，疑帶走 20 億美元投資者資金、飛往阿爾巴尼亞首都地拉那，奧澤甚至關閉社交媒體帳戶，加劇 Thodex 用戶對其欺詐指控的猜測。
由於 THODEX 用戶無法提取資金和訪問該平台，數千名 Thodex 用戶對該公司提出了投訴，擔心其血汗錢 (或一生積蓄) 可能無法拿回。
Thodex 一名用戶控訴：「土耳其人投資加密貨幣是因為他們想對沖本國通膨風險，所以人們會損失很多錢，包括我在內，我必須為此做點什麼。」
土耳其政府已發布一項國際逮捕令，要求將奧澤逮捕。
該國檢察官對加密貨幣交易所 Thodex 以「欺詐和建立犯罪組織」提起刑事訴訟，目前已對 78 人發出逮捕令，迄今有 62 人遭拘留。土耳其金融犯罪調查委員會 (MASAK) 暫停 Thodex 的所有帳戶，並開始展開調查。
Thodex 週四在官網回應，上週末公司帳戶遭到異常波動，決定暫停交易以確定原因。公司股權轉讓完成後，該公司網路服務將關閉約五個工作日，但用戶不必擔心他們的投資。
Thodex 澄清，Thodex CEO 奧澤目前在國外開會，將在未來幾天返回土國並與司法當局合作。
THODEX 是一家成立於 2017 年的加密貨幣交易所，總部位於土耳其，擁有約 40 萬用戶，其中 39 萬為活躍用戶，該公司獲得美國 FinCen MSB 許可，是土耳其首家獲得許可的全球加密貨幣交易所。