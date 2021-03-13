恩智浦在內4家公司將納入標普500指數 盤後皆漲逾4%

標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 周五 (12 日) 宣布調整標普 500 指數成分股，車用晶片大廠恩智浦半導體 (NXPI-US) 在內四家企業將納入指數，激勵四者股價上漲至少 4%。

標普道瓊指數公司表示，恩智浦半導體、美國賽馬博弈業者 Penn National Gaming (PENN-US)、博弈巨頭凱薩娛樂 (CZR-US) 與發電機和照明大廠 Generac Holdings (GNRC-US) 將納入標普 500 指數。

而遭替換的股票包括印表機品牌全錄 (XRX-US)、工具機業者 Flowserve (FLS-US)、SL 格林房地產 (SLG-US) 以及 Vontier (VNT-US)，四檔股票將轉移至標普 400 中型股指數。

標普道瓊指數公司表示，上述調整將於本月 22 日開盤前實施。

成分股調整消息激勵四家公司股票在周五盤後大漲，截稿前，恩智浦漲 6.26%、Penn National Gaming 上漲 6%、凱薩娛樂漲逾 5%，而 Generac Holdings 漲 4%。