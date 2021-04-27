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大摩小摩都心動 傳將針對富豪客戶推出比特幣基金

鉅亨網編譯余曉惠
大摩小摩都心動 傳將針對富豪客戶推出比特幣基金 (圖:AFP)
大摩小摩都心動 傳將針對富豪客戶推出比特幣基金 (圖:AFP)
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繼摩根士丹利 (大摩)(MS-US) 之後，消息人士透露，摩根大通 (小摩)(JPM-US) 也有意向富豪顧客提供比特幣基金，凸顯大型金融機構日益擁抱加密貨幣

Coindesk 報導，據悉這檔主動管理型基金最快今夏推出，託管供應商為 NYDIG。小摩和 NYDIG 均不願置評。

今年 3 月有消息人士透露，摩根士丹利 (大摩) 正規劃開放富豪客戶投資三檔比特幣基金，讓這些客戶持有比特幣

比特幣周一 (26 日) 盤中一度大漲 12%、逼近 5.4 萬美元，小摩推出比特幣基金的傳言，以及特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克於推特發表比特幣相關的文章，都幫助上周暴跌的比特幣在周一強力反彈。

特斯拉周一公布的第 1 季財報顯示，該公司出售持有比特幣的 10%，賺進逾 1 億美元，馬斯克遭質疑炒高價格後脫手以大賺一筆。馬斯克回應，他個人完全沒有出脫任何比特幣，特斯拉之所以出售比特幣，只是為了證明比特幣在資產負債表上，擁有作為現金替代品的流動性。

取自馬斯克推特
取自馬斯克推特

台灣時間下午接近 2 時許，比特幣報 53929.90 美元，24 小時內上漲 2.73%。

加密貨幣今年來大漲、人氣超旺，華爾街大銀行正在掙扎是否提供相關服務給客戶。小摩去年把加密貨幣交易平台 Coinbase(COIN-US) 和 Gemini Trust 納為銀行客戶，2019 年還曾推出自家的加密貨幣「JPM Coin」。

小摩共同總裁 Daniel Pinto 上周表示，公司將在比特幣方面和顧客同步。

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