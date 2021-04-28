以太幣3日漲近2成、改寫新高 傳EIB採平台區塊鏈技術銷售數位債券

市值第二大加密貨幣以太幣（ETH）在經過 3 天的強勁反彈後，周二（27 日）上漲至接近 2,700 美元的紀錄高點，市場傳言歐洲投資銀行 (EIB) 計畫在以太坊區塊鏈網路上銷售「數位債券」。

CoinDesk 數據顯示，以太坊加密貨幣以太幣的價格在美東時間下午 12 點左右攀升至 2683.65 美元，改寫歷史新高紀錄，截稿前漲 4.32% 至 2,644.07 美元。

彭博引述不具名消息來源報導，EIB 計畫推出規模 1 億歐元、兩年期的數位債券，由高盛、桑坦德 (Banco Santander) 和法國興業銀行負責銷售。

SFOX 主管 Danny Kim 表示，EIB 令人期待以太幣將獲得機構採用，且市場上以太幣供給減少，也支撐價格漲勢。

以太幣已經連三日上漲，一共漲了 19%，延續今年的驚人漲勢：由於投資人對去中心化金融（DeFi）與非同質化代幣 (NFTs) 等區塊鏈應用的成長充滿熱情，以太幣今年價格已翻漲兩倍，相較之下，比特幣今年上漲了 89%。

比特幣周二上漲 1.68% 至 54,984.31 美元，但仍比 4 月 14 日創下的紀錄高點 64,895.22 美元低逾 15% 。

Fairlead Strategies 分析師 Katie Stockton 說：「以太幣已恢復元氣，未來幾天還會有出色的表現，」

周一有報導稱，摩根大通（JPMorgan Chase）計畫推出比特幣管理基金，這一消息不僅振奮數位貨幣市場，也顯示被許多人視為投機性投資的比特幣，逐漸為機構承認其合法性。

然而美國總統拜登公布調高資本利得稅的計畫後，可能會抑制數位資產投資，並使加密貨幣發展受阻。