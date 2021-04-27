鴻海威州投資縮水下一步如何布局美國？彭博作家：電動車部門SPAC上市

3 年前鴻海 (2317-TW) 與威斯康辛州簽署的百億投資案至今已大縮水，彭博專欄作家 Tim Culpan 周一 (26 日) 表示，為了重新取得在美國信譽，鴻海很可能嘗試將電動車部門分拆，藉 SPAC 上市來獲得更多合作夥伴。

Culpan 表示，鴻海需要重新定位，2019 年威斯康辛投資案破土後，從淵先的保證、退出到今天的重新談判，鴻海最終未斥資百億美元、創造成千上萬個就業機會。

上周威州宣布，鴻海投資案的獎勵規模將由 30 億美元下修至 至 8000 萬美元，每職缺的補貼也從 17 萬降至 1.3 萬美元，且不再要求建置 10.5 代面板廠。

Culpan 認為，對美國承諾的投資案大幅下修後，如今鴻海可能會嘗試利用電動車業務來重建在美國的信譽，並透過特殊目的收購公司 (SPAC) 來上市。

Culpan 表示，此途徑除了能籌集資金，還能吸引更多合作夥伴並重寫蘋果代工廠定位的機會。

鴻海去年公佈電動車新業務計畫，成為基礎汽車平台開發商，以及契約製造商，目前第一批客戶包含中國的拜騰汽車、Fisker 等，董事長劉揚偉也希望未來幾年能會吸引更多國際客戶。

儘管鴻海 7 成收入來自美洲，其中主要為蘋果 (AAPL-US)，但鴻海在當地知名度仍較低，有別於台積電，鴻海目前仍未在美國上市，使國外投資人幾乎沒有管道買進該股票，目前僅能透過粉紅單買賣。

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