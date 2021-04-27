硬碟零組件報價確定上漲 和勤、銘鈺及匯鑽科受惠

國際硬碟廠商正加速開發下半年推出的高階機種，近期密集與台供應鏈召開產銷會議，受到鋼鐵等原物料價格節節攀升壓力影響下，市場傳，硬碟廠已同意台廠提出的調漲價格要求，包括銘鈺 (4545-TW)、匯鑽科 (8431-TW) 及和勤 (1586-TW) 可望因此受惠。

國際品牌硬碟 (HDD) 廠包括三大體系，涵蓋 Seagate、WD、Toshiba，近期各廠都在新加坡召開產銷會議，零組件廠提出反映原物料上漲提高報價，據指出，台沖壓件廠在會中提出的方案已獲硬碟廠接受，新報價將適用下半年高階新機型及新料號。

和勤是供應硬碟機構件的精密沖壓廠，主管今 (27) 日證實，新報價將適用下半年客戶推出的新料號。

和勤 2021 年首季營收 6.26 億元，其中應用於硬碟機構件 (VCM Plate) 的營收為 1.6 億元，占營收比重 25%，上半年硬碟廠需求淡季，主要產品進入開發階段，下半年客戶推出新機，將推升硬碟機構件營收比重拉高，且硬碟零組件毛利率相對高，加上已確定調高報價，可有助下半年獲利。

和勤沖壓件產品包括車用及硬碟機構件產品，硬碟零件營收維持平穩，但高毛利產品比重高，對公司獲利貢獻穩定；新電動車零件營收去年比重達 8.09%，今年來自美系電動車大廠的訂單將持續成長。

和勤 2020 年稅後純益 1.38 億元，年增 5.86 倍，創上櫃以來新高，每股純益 1.69 元，董事會通過，擬配發每股 0.8 元現金股利及 0.2 元股票股利，合計 1 元股利。