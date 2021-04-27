〈環宇法說〉Q3基站需求可望回溫 轉投資拚明年貢獻營運

環宇 - KY (4991-TW) 今 (27) 日召開線上法說會，展望未來，總執行長暨總裁安寶信表示，上半年中國基建需求仍放緩，預期第 3 季可望回溫，帶動 KGD 產品動能，業外轉投資方面，晶成半導體已進入試產、常州承芯設備也完成進駐，預期明年轉投資可望開始貢獻營運。

安寶信表示，全球供應重組，過去環宇受限自身產能，無法第一時間滿足客戶在地化需求，因此近年積極與合作夥伴合資公司，提供全球客戶晶圓代工，同時強化全球化生產服務，除了晶成半導體、常州承芯外，今年首季也投資上海宙鎵光電。

轉投資進度方面，安寶信指出，去年受疫情影響，進度皆有遞延，不過晶成已開始進入量產，後續將新增其他專案，常州承芯設備、無塵室也在去年底到位，本季將進行試產、客戶驗證，整體發展方向不變，估明年轉投資就可望有營運貢獻。

環宇估今年資本支出將達 1200-1300 萬美元，同時擬以私募方式在 2000 萬股內辦理現金增資，環宇表示，增資目的是今年計畫再參與轉投資晶成半導體、常州承芯現金增資。

另一方面，環宇也再次說明，因投審會認定董事間接投資行為未符相關法令規定，為避免違反規定，董事長黃大倫、董事安寶信將在 4 月 28 日辭任董事，此舉不影響現有管理層、營運，也將在 6 月股東會時重新選任。